CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Tamponamento questa mattina al confine fra Ceriano Laghetto e Saronno, una persona ha avuto bisogno di cure mediche. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina alle 8.35 in via Lega lombarda, alla grande rotonda all’incrocio con via Mazzini, dove si sono scontrate due autovetture.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Desio ed anche una pattuglia della polizia locale, le forze dell’ordine hanno deviato il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza ed hanno quindi compiuto tutti i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica ed accertare le eventuali responsabilità. Sul posto anche una ambulanza della Croce rossa di Saronno il cui equipaggio si è preso cura di un uomo di 39 anni, che ha riportato comunque lievi contusioni. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa e carabinieri durante un precedente intervento per una emergenza sanitaria sul territorio)

15102020