SARONNO / CASTELLANZA – Il saronnese Andrea Porro è ufficialmente un nuovo giocatore della Castellanzese. Il portiere classe 2000, prelevato dal Sant’Angelo, già in forza neroverde nelle giovanili, rinforza il parco degli estremi difensori a disposizione di mister Achille Mazzoleni e al suo staff nel campionato di Serie D 2020-21 che è appena cominciato.

Il più esperto. Sì, fa effetto dirlo, quando il tema è un millennial come lui eppure il mercato neroverde ci ha abituato ormai ad accogliere virgulti di straordinaria gioventù e talento. Doti indiscusse per uno che ha vestito due delle maglie più prestigiose della categoria. Innanzitutto il Varese, il penultimo, quello della tentata rinascita di cui è stato protagonista. Poi la Caronnese, avversaria della Castellanzese nel campionato corrente con una grande tradizione giovanile. Esperienze che lo hanno forgiato permettendogli di mettere in fila sedici presenze in Serie D. La casacca neroverde l’ha già indossata in passato, dunque questo non può che essere un ulteriore trampolino di lancio per chi, nella stagione del Centenario del club di Castellanza, le carte in regola per stupire le ha eccome.

(foto: Andrea Porro)

16102020