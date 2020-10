CERIANO LAGHETTO – Fiamme, ieri alle 21, alla acciaieria Terninox di via Milano 12 a Ceriano Laghetto: sul posto sono accorse alcune squadre dei vigili del fuoco. Il plesso industriale si trova nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Ceriano Groane, chiusa da tempo. Ad andare a fuoco un silos nel quale ci sarebbe stata della polvere di acciaio.

L’allarme, grazie alla tempestività dell’intervento dei pompieri, è presto rientrato: sul posto, in forze, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con quello di Lazzate, Bovisio Masciago mentre a Carate Brianza è invece sopraggiunta l’autoscala. Nessuno è rimasto ferito e sono adesso in corso gli accertamenti del caso per chiarire con precisione le cause dell’accaduto, comunque sicuramente da ascrivere a motivi accidentali. I pompieri sono quindi rimasti sul posto per compiere tutte le verifiche e per la messa in sicurezza. E’ invece ancora da quantificare l’entità dei danni materiali.

(foto archivio)

