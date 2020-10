UBOLDO – Anche Uboldo non sfugge alla crescita dei casi covid che si sta registrando in tutta la Lombardia e nella zona: Ats comunica al sindaco Luigi Clerici le variazioni sui “numeri”; attualmente sul territorio uboldese si è arrivati a 16 persone positive: fra esse pure alcuni bambini, uno dei quali ha solo 4 anni d’età. Da parte dell’Amministrazione civica, per quanto di competenza, un costante monitoraggio della situazione e la disponibilità di venire incontro alle necessità delle persone che si trovano in quarantena.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: cerimonia davanti al Comune di Uboldo)

16102020