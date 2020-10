Obiettivo Saronno: “Saronno è anche dei giovani”

SARONNO – Ieri sera, 15 ottobre, alla sede di Obiettivo Saronno si è tenuto l’incontro organizzato dal gruppo giovani della lista per confrontarsi faccia a faccia con i ragazzi della città degli amaretti. Il confronto è stato guidato da Luca Davide e Francesco Porrello premettendo ai presenti che il dibattito sarebbe stato interattivo e che la loro prima intenzione era quella di chiedere l’impressione della recente campagna elettorale proprio ai presenti seduti di fronte a loro.

I partecipanti sono stati circa una quindicina tra cui anche giovani candidati di altre liste, in particolare della coalizione Airoldi.

Davide e Porrello hanno sottolineato fin dall’inizio che per Obiettivo Saronno non si intende esclusivamente la lista civica, ma anche un’associazione. Per questa ragione i due giovani hanno evidenziato il loro obiettivo e mostrato ai presenti quello che hanno in mente: rinsaldare il gruppo giovani di Obiettivo Saronno per andare avanti insieme, continuare la ricerca in modo da trovare attività in cui cimentarsi, ascoltare le varie realtà giovanili e insieme portare avanti un progetto comune. “Abbiamo intenzione di trovarci una volta al mese – ha annunciato Porrello – in modo da avere la possibilità di confrontarci. In questo momento, data la situazione, non sappiamo ancora precisamente quale sarà il luogo di ritrovo e le modalità del confronto. Comunque, la nostra priorità è quella di mantenere vivo questo spirito collettivo”. E’ infatti questo il fulcro della lista civica Obiettivo Saronno che anche nella decisione di apparentarsi con la coalizione Airoldi ha preso una decisione valutando insieme i pro e i contro.

“Abbiamo deciso di apparentarci con la coalizione Airoldi per diversi motivi – ha specificato lo stesso Luca Davide – i due programmi hanno molti punti in comune; l’indipendenza sottolineata più volte da Obiettivo Saronno rimane tale, l’unico cambiamento sarà quello di lavorare insieme alla coalizione; non ci interessano gli assessorati, ma i posti per i consiglieri comunali, cosa che rimanere all’opposizione non avrebbe favorito”.

Davide e Porrello hanno incitato a rendere Saronno una città vivibile, un luogo dove sia possibile per i giovani trovarsi la sera, senza allontanarsi in altri comuni limitrofi. Hanno invitato tutti a ricordare che Saronno non è solo degli anziani, ma che ci sono anche i giovani e per questo motivo non possono essere solo un paio di persone a voler rendere concrete le proposte, ma c’è bisogno del contributo di più giovani possibili.

(foto e video dell’incontro)

16102020