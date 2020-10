SARONNO – Due classi dell’istituzione Zerbi (al nido Gianetti e alla materna di via Cavour), una classe nella scuola media Bascapè, quattro classi al Prealpi e due all’istituto Zappa. Sono le classi in cui si sono fermate le lezioni perchè sono stati trovati dei bambini/studenti positivi.

Fortunamente le condizione dei piccoli non destano preoccupazione. Per tutti i casi di positivitò’ l’Ats si è attivata con tempestività. La normativa prevede per le classi l’isolamento fiduciario in attesa del tampone per i genitori, i compagni di classe e i contatti stretti dei piccoli risultati positivi. La notizia è ovviamente circolata tra le classi dello stesso istituto ma fortunatamente senza allarmismi. Tutte le scuole cittadine si sono attrezzate fin dall’inizio dell’anno scolastico per rispettare al massimo tutti i protocolli di sicurezza per permettere agli studenti di tornare a vivere la quotidianeità scolastica ma con grande attenzione alle norme e alle regole anticontagio. Tanto che l’attività didattica prosegue normalmente nelle altri classi.

Prosegue invece la quarantena per le classi dei primi tre i casi di studenti positivi che si sono registrati in città ossia nel plessi Vittorino da Feltre, Damiano Chiesa e San Giovanni Bosco registrati settimana scorsa.

16102020