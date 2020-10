Turate, casi covid a scuola: si riprende il 25 ottobre

TURATE – Insegnante positiva, da qualche giorno molti bimbi della scuola primaria di Turate sono in isolamento. La direzione scolastica fa il punto, anche sulla ripresa.

Ats comunica che l’isolamento fiduciario dei bambini di quarta proseguirà fino a tutta la giornata di domenica 25 ottobre. I bambini dovranno rimanere al loro domicilio ed evitare incontri al di fuori della cerchia dei congiunti. Ogni famiglia riceverà il certificato con la durata dell’isolamento direttamente dall’Ats.

Se durante il periodo di isolamento non compaiono sintomi, i bambini riprenderanno la frequenza scolastica lunedì 26 ottobre senza necessità di effettuare il tampone. In caso di comparsa di sintomi bisogna immediatamente contattare il pediatra o il medico di base per l’effettuazione del tampone, ed informare la scuola via e-mail. I docenti delle classi quarte hanno già attivato la didattica a distanza utilizzando la piattaforma Gsuite for education per svolgere videolezioni su Meet, esercitazioni su Classroom ed altre attività. Ci saranno attività in tutti i giorni di scuola, negli orari comunicati dai docenti a ciascuna classe. Alle famiglie si chiede collaborazione per facilitare l’accesso dei bambini alle attività didattiche a distanza, che sostituiscono a tutti gli effetti la didattica in presenza.

Si raccomanda ancora una volta di consultare regolarmente il registro elettronico e di attivare l’account Gsuite. In caso di difficoltà tecniche scrivete a [email protected]

