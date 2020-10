SARONNO – Nuova occupazione degli anarchici saronnesi: stamattina intono slle 11 alcuni ragazzi sono stati visti entrare nello stabile di via San Francesco già occupato in passato.

Hanno affisso alcuni striscioni annunciando l’apertura di uno spazio comune. Diversi i saronnesi che hanno notato la presenza degli anarchiaci nella palazzina che porta anche i “segni dell’ultima occupazione”.

Era il maggio 2018 quando la villetta in via San Francesco era stato occupata dai giovani anarchici. Gli occupanti avevnao iniziato a pulire l’edificio e avevano colorato i muri con diversi graffiti. Dopo una settimana lo sgombero con le forze dell’ordine che hanno fatto irruzione e alcuni giovani scappati sul tetto dove sono rimasti diverse ore. In serata c’era stato un animato corteo con alcuni fermi. Era stata l’ultima occupazione da parte degli anarchici saronnesi che da allora hanno realizzato solo occupazioni temporanee.

Per oggi pomeriggio era stata annunciata una manifestazione al parco di via Cesati che è stata trasferita nella nuova casa occupata chiamata Ca’ Libertaria, spazio comune di solidarietà