CARONNO PERTUSELLA – Si gioca di anticipo Caronnese-Chieri in un sabato soleggiato d’autunno. Si parte subito lancia in resta: al 2′ Santonocito lancia Corno in area piemontese ma al tiro la difesa del Chieri si dimostra pronta alla respinta. Due minuti più tardi tocca alla formazione di mIster Didu presentarsi nella metacampo della Caronnese: mischia in area piccola e Ravasi tenta la zampata con un rasoterra flebile che il numero uno rossoblù Angelina smanaccia fuori sventando il pericolo. La partita prosegue con continui batti e ribatti da un’area all’altra senza colpo ferire: le retroguardie in campo sono molto attente e di fatto poco succede sul rettangolo di gioco anche se ritmo e azioni in campo sono da alti livelli). Al 35′ solo l’intervento in uscita del portiere del Chieri Bonofiglio blocca Santonocito che, agganciata palla sulla tre quarti, s’invola in area pronto per calciare in porta. Al 41′ Pautassi viene atterrato in area da Gargiulo e per il direttore di gara Gangi della Sezione di Enna è rigore: dagli undici metri Ravasi si fa parare dall’ottimo Angelina. Al 43′ dagli sviluppi di un calcio d’angolo Conrotto approfitta di un’indecisione della difesa caronnese per andare in gol e passare in vantaggio: 0-1.

Nella ripresa mister Roberto Gatti della Caronnese cambia assetto alla sua squadra realizzando tre cambi in campo dal primo minuto: vengono sostituiti Costa, Vernocchi e Santonocito con Gualtieri, Calì e Rocco. La Caronnese cerca quindi la reazione andando alla riceca di varchi sul terreno di gioco dove il Chieri si dimostra astuto ad intercettare tutte le diverse incursioni in area degli attaccanti rossoblù, difendendo il risultato finora acquisito. Al 36′ Corno ci prova da fuori area calciando sopra la traversa. I rossoblù le tentano tutte e nell’ultimo quarto d’ora pungono nella metacampo avversaria: tante le azioni corali messe a punte dalla squadra di Gatti ma il Chieri è sempre pronto a respingere. Al 41′ Scaringella, lanciato da Putzolu, effettua un prezioso assist per Rocco che a pochi metri dalla porta, da posizione centrale, non approfitta a dovere. Per la Caronnese una partita un po’ sottotono. Dopo quattro minuti di recupero il Chieri espugna il Comunale.

Fabrizio Volontè

Caronnese-Chieri 0-1

CARONNESE: Angelina, Costa (1′ st Gualtieri), M Zoughi, Galletti, Cosentino, Gargiulo (20′ st Banfi), Patzolu, Vernocchi (1′ st Calì), Scaringella, Corno, Santonocito (1′ st Rocco). A disposizione: Marietta, Arcidiacono, Musico, Torin, Travaglini. All. Gatti.

CHIERI: Bonofiglio, Benedetto, Pautassi (14′ st Gerbino), Abelli (36′ st Pedrabissi), Conrotto, De Letteriis, Spera (27′ st Della Valle), Castelletto, Barcellona (14′ st Ferrandino), Ravasi, Ozara. A disposizione: Finamore, Mosagna, Sessa, Rossi, Bianco. All. Didu.

Marcatore: 43′ pt Conrotto (Ch).

Arbitro: Gangi di Enna (Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Selmi di Acireale).

17102020