CARONNO PERTUSELLA – Fermo per l’ordinanza anti covid del governatore Attilio Fontana tutto il calcio dall’Eccellenza in giù, così come tutto lo sport di contatto a livello regionale, giocano invece regolarmente questo fine settimana le squadre del campionato nazionale di serie A e per il girone A oggi alle 15.30 l’anticipo Caronnese-Chieri sul campo di corso della Vittoria a Caronno Pertusella. L’allenatore di casa, Roberto Gatti, ha già reso noti i nomi dei convocati.

Portieri Christian Marietta e Matteo Angelina; difensori Maurizio Cosentino, Christian Travaglini, Andrea G alletti, Christian Torin, Christian Costa, Mohamed Salah M’Zoughi, Andrea Arcidiacono; centrocampisti Ludovico Gargiulo, Michele Calì, Alessandro Vernocchi, Tommaso Putzolu, Mattia Musicò, Nicolò Gualtieri; attaccanti Federico Corno, Michele Scaringella, Daniele Rocco, Luca Santonocito, Stefano Banfi. E’ la quinta giornata, arbitro designato è Mauro Gangi di Enna, assistenti Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Alfio Selmi di Acireale.

(foto archivio: mister Roberto Gatti è il tecnico della Caronnese)

17102020