SARONNO – Countdown per l’apertura ufficiale della stagione del teatro Pasta. Dopo l’anteprima dei Legnanesi e lo spettacolo domenicale dei bimbi il siparo della sala di via Primo Maggio si alzerà per la prima proposta di una stagione fortemente voluta dal presidente Oscar Masciadri. Oggi, sabato 17 ottobre alle 21 un ensemble tutto al femminile renderà omaggio a una delle figure più emblematiche del Novecento con C’era una volta Morricone, uno spettacolo che è un viaggio imperdibile e travolgente dentro la sua arte.

Al centro della proposta della Fondazione non solo l’aspetto culturale ma anche la sicurezza. La sala viene sanificata completamente ad ogni spettacolo, ai presenti verrà misurata la temperatura e all’interno della sala si terrà, oltre alle mascherine, la distanza di due posti tra i presenti in modo da garantire “non solo la sicurezza ma anche la tranquillità dei presenti” spiega Masciadri.

(foto archivio: un momento della sanificazione della sala di via Primo Maggio)

17102020