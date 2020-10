SARONNO / VARESE/ BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Oggi nuovi vasi covid praticamente ovunque, crescita consistente per Saronno ma anche per Varese, e significativa a Busto Arsizio.

Saronno: 345 (331)

Caronno Pertusella: 139 (137)

Gerenzano: 41

Cislago: 32

Origgio: 42

Tradate: 170 (165)

Varese: 531 (516)

Busto Arsizio 583 (573)

Gallarate 377 (370)

Laveno Mombello 221

Malnate 194 (192)

Coquio Trevisago 138 (137)

Somma Lombardo 162 (157)

Gorla Minore 101

In Brianza:

Limbiate 351 (337)

Cesano Maderno 364 (355)

Monza 1.572 (1.537)

Desio 449 (434)

Seregno 394 (380)

Lissone 418 (403)

Brugherio 395 (384)

Vimercate 290 (286)

Giussano 251 (243)

Carate Brianza 225 (218)

Forte crescita dei contagi nel Varesotto, +218 è un numero giornaliero che non si era mai visto; oltre che in Brianza e nel Comasco. Guida la mappa dei contagi, come negli ultimi tempi, ancora il Milanese e Milano città.

Sono 2.664 i nuovi positivi con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1 per cento, una percentuale decisamente molto elevata e ben superiore anche a quella di ieri che superava di poco il 7 per cento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio)

17102020