LIMBIATE / CESANO MADERNO – Ancora e stavolta in forte crescita i dati covid nelle Groane. Nelle principali città della zona si registra un deciso aumento dei casi scoperti oggi a Limbiate, +14. In aumento, come negli ultimi giorni anche il dato di Cesano Maderno, stavolta è +9 ma è in tutta la Brianza che si segnalano incrementi generalizzati ed in alcune località anche particolarmente significativi.

Aumenti anche a Caronno Pertusella.

Forte crescita dei contagi nel Varesotto, +218 è un numero giornaliero che non si era mai visto; oltre che in Brianza e nel Comasco. Guida la mappa dei contagi, come negli ultimi tempi, ancora il Milanese e Milano città.

Sono 2.664 i nuovi positivi con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1 per cento, una percentuale decisamente molto elevata e ben superiore anche a quella di ieri che superava di poco il 7 per cento.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

17102020