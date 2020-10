SARONNO – Un caso di positività al Covid tra i dipendenti del palazzo comunale di piazza Repubblica. L’Amministrazione si è subito attivata con tutte le precazioni del caso come spiega il sindaco Augusto Airoldi: “Appena avuta la notizia della positività di un dipendente comunale al Covid ci siamo subito attivati. In attesa delle direttive dell’Ats, in concerto con il medico di riferimento, abbiamo chiesto precauzionalmente ai colleghi che sono entrati in contatto con il dipendente positivo di restare a casa e abbiamo organizzato una sanitificazione che partirà già questo weekend”.

Ma come è arrivata la notizia? “E’ in corso una campagna, su base volontaria, tra i dipendenti con test sierologici e tamponi. Ieri abbiamo saputo della positività di un dipendente e ci siamo subito attivati. Ovviamente è rimasto a casa avvisando il medico di famiglia per far partire tutte le procedure del caso. In attesa delle direttive di Ats sul fronte dei isolamento e quarantena per i dipendenti che condividono gli spazi o che hanno incontrato il positivo in qualche riunione abbiamo chiesto loro di restare a casa in via precauzionale”.

Non solo. Nel weekend sarà completamente sanificato il primo piano del palazzo comunale e lunedì pomeriggio sarà la volta del piano terra seguito poi all’impianto dell’aria condizionata.

Due casi di coronavirus si erano registrati nel palazzo comunale nel mese di marzo.

(foto archivio)

16102020