SARONNO – Dopo i blitz per invitare i saronnesi a non recarsi alle urne, tornano in azione in città gli anarchici del collettivo Adespota. Questa volta l’appuntamento, fissato per oggi pomeriggio per una sorta di “Festa d’autunno”. Il programma prevede una polentata, con musica di un paio di gruppi e vin brulè. A rendere insolito l’appuntamento dato dagli anarchici del secondo collettivo cittadino il fatto che la location non sia a sorpresa. Da quando è stato sgomberato il centro sociale Telos gli anarchici promuovono i loro eventi, da quelli conviviali a quelli d’approfondimento, senza indicare la location che in genere viene svelata all’ultimo minuto sui social network. In realtà per quest’evento è già stata indicata. E’ il parchetto di via Cesati, recentemente dedicato ai bersaglieri, che si trova proprio davanti al Municipio. Del resto l’area verde era stata utilizzata nel weekend che ha preceduto il primo turno elettorale per una festa dell’astensionismo.

(foto archivio)