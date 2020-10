Sala (Lega): “Contagi in aumento, desolante il silenzio di Licata”

SARONNO – “Con i casi di contagio in aumento, ci aspetta una stagione di strenua resistenza: resistenza al virus con il quale dovremo convivere fino al vaccino o ad una cura immediata ed efficace, una convivenza nella quale dovremo soprattutto garantire le scuole ai nostri figli, priorità numero uno e non discutibile, nonché una vita per tutti noi quanto più normale possibile. Ce la possiamo fare e soprattutto ce la dobbiamo fare”.

Inizia così la nota del consigliere comunala Claudio Sala segretario della Lega.

“Il 17 Agosto 2020, il consigliere comunale Francesco Licata dichiarava a mezzo stampa “A Saronno dopo un mese con circa 2 casi abbiamo registrato un caso al giorno negli ultimi 3 mesi. C’è da preoccuparsi? Con un cliché consolidato il sindaco non proferisce verbo, in un desolante silenzio che anzi, si tradurrà in una risposta piccata ed infastidita, sua o dei suoi sodali, questo autunno servirà un condottiero che sappia incoraggiare e motivare la nostra comunità alla Resistenza e traghettarci verso le acque più tranquille possibili“.

A 10 giorni dalla proclamazione di quel prode condottiero, a Saronno si sono registrati 60 positivi al Covid con un’allarmante media di 6 casi al giorno.

Sono io ora chiedere al consigliere Licata, se alla luce di questi drammatici dati, ci sia da preoccuparsi o dobbiamo semplicemente attendere che questi dati ci vengano comunicati a reti unificate dal nuovo condottiero.

Coraggio Saronno, sempre!