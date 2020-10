ORIGGIO – Due incidenti in poche ore al bivio fra l’autostrada A9 e la A9, in territorio di Origgio: primo episodio la scorsa notte all’1.10 quando sul posto sono dovuti accorrere i soccorritori di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, per un tamponamento. Una persona è stata visitata sul posto ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Alle 13.15 una vettura è invece uscita di strada: è rimasta contusa una ragazza di 29 anni ma pure in questo caso non è stato necesario trasferirla in ospedale, non si è trattato infatti di nulla di grave, di lei si sono presi cura i volontari di una ambulanza del Sos Uboldo, subito arrivata assieme ad una pattuglia della polizia stradale i cui agenti hanno deviato il traffico per agevolare i soccorsi e poi hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione la dinamica di quanto è successo.

(foto archivio: soccorsi in autostrada nella zona dove si sono verificati questi ultimi due incidenti, in una precedente occasione)

18102020