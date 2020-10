Ciclista investito alla periferia di Caronno Pertusella, è grave

CARONNO PERTUSELLA – Grave incidente domenica alle 11 in viale 5 giornate alla periferia di Caronno Pertusella, nei pressi della intersezione con via Kennedy dove già in passato sono avvernuti molti sinistri stradali: in questo caso è stato investito un ciclista. L’uomo, di 48 anni, è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra caronnese, affiancata anche dall’auto-infermieristica di Saronno, e quindi è stato trasferito con l’autolettiga all’ospedale “Niguarda” di Milano, al momento del trasporto al nosocomio milanese è apparso in serie condizioni.

Sul posto è accorsa anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno: i militari dell’Arma nell’immediatezza hanno provveduto a deviare il traffico per fare in modo che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza, e poi hanno raccolto le testimonianze ed effettuato i rilievi dell’incidente al fine di ricostruire con precisione quanto successo e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio: soccorritori in azione per una precedente emergenza sul territorio)

18102020