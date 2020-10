Covid, dal Comune 210 mila euro per aiutare famiglie e giovani: ecco i requisiti per accedere ai fondi

UBOLDO – Un aiuto concreto a famiglie e giovanissimi ad affrontare le difficoltà, anche economiche, creata dall’emergenza Covid. E’ quello che l’Amministrazione del sindaco Luigi Clerici ha messo a disposizione dei propri concittadini con due bandi con un finanziamento complessivo di 210 mila euro.

“Abbiamo scelto di mettere questi soldi a disposizione delle famiglie in difficoltà” rinvendica il primo cittadino.

I fondi fanno parte dei 500 mila euro dell’avanzo euro destinati dal palazzo comunale all’emergenza covid. Duecento mila euro sono stati utilizzati per misure a sostegno delle attività economiche, duramente colpite dall’emergenza sanitaria e 210 mila euro verranno appunto assegnati a famiglie in difficoltà. Per ottenere il contributo è necessario compilare e recapitare in comune la domanda entro le 12 del 13 novembre 2020.

Per quanto riguarda il bonus famiglia potranno accedere coloro che, residenti ad Uboldo, hanno un Isee inferiore o pari ad 8 mila euro.

Verrà versato un contributo economico di 200 euro, che potranno essere utilizzati per le necessità più urgenti, dall’acquisto di beni di prima necessità al pagamento dell’affitto della casa. Per questo contributo sono stati stanziati 70 mila euro.

Per quanto riguarda il buono 0-16 anni, potranno accedere coloro che, residenti ad Uboldo, hanno un Isee inferiore o pari ad 20 mila euro.

Verrà versato un contributo economico di 100 euro per ogni figlio minore di età compresa tra 0 e 16 anni, che potranno essere utilizzati per le necessità più urgenti, dall’acquisto di beni per la prima infanzia, al pagamento dei mezzi di trasporto. Per questo contributo sono stati stanziati 140 mila euro.

Entrambi i buoni saranno erogati a partire da gennaio 2021.

QUI IL LINK AL SITO COMUNALE SUI CONTRIBUITI

QUI IL LINK PER SCARICARE LE INFORMAZIONI SU BUONO FAMIGLIA

QUI IL LINK PER SCARICARE LE INFORMAZIONI SUL BUONO 0-16