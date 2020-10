Covid, i contagi: che numeri fra Limbiate e Cesano!

LIMBIATE / CESANO MADERNO – Numeri importanti, per quanto riguarda i nuovi casi covid, nelle due principali località delle Groane, Limbiate e Cesano Maderno, ma in verità in tutta la Brianza.

Ecco il quadro delle località più colpite dal covid, fra parentesi il dato di ieri:

Limbiate 371 (351)

Cesano Maderno 378 (364)

Monza 1.610 (1.572)

Desio 480 (449)

Seregno 418 (394)

Lissone 439 (418)

Brugherio 411 (395)

Vimercate 296 (290)

Giussano 268 (251)

Carate Brianza 233 (225)

Record di casi covid in un giorno nel Varesotto oggi, con ben +354 casi scoperti in ventiquattro ore; alta anche la Brianza con +353; meno il Comasco, +154.

Sono 2.975 i nuovi positivi con 30.981 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,6 per cento. “Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e sono in costante crescita anche i casi positivi. La situazione è critica in Lombardia, ma in particolare a Milano e nella Città metropolitana.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio)

18102020