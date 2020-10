SARONNO – Il dato odierno dei nuovi contagi covid a Saronno è davvero pessimo: in sole ventiquattro ore sono stati scoperti ben +17 nuovi casi. E’ un dato che porta il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia a 362 persone, con un rapido incremento al quale si è assistito nelle ultime settimane ed in particolare proprio negli ultimi giorni.

Notevoli incrementi dei casi anche a Caronno Pertusella e nelle vicine Groane.

Record di casi covid in un giorno nel Varesotto oggi, con ben +354 casi scoperti in ventiquattro ore; alta anche la Brianza con +353; meno il Comasco, +154.

Sono 2.975 i nuovi positivi con 30.981 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,6 per cento. “Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e sono in costante crescita anche i casi positivi. La situazione è critica in Lombardia, ma in particolare a Milano e nella Città metropolitana.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

