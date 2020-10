GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota firmata dalla dirigente scolastica della scuola primaria Giovanni Paolo XXIII Sabrina Gaspari

Si avvisano le famiglie degli alunni che in seguito a due casi di positività al Covid nel corpo docente l’Ats ha disposto l’isolamento dei bambini di 1A – 1B – 1C – 3C.

Si comunicano le prescrizioni di Ats per gli alunni delle classi:

restare a casa e non recarsi a scuola, né in alcun luogo ricreativo/ sportivo / culturale/ di culto/ di svago in quanto per questi soggetti è previsto l’isolamento fiduciario domiciliare, che verrà disposto formalmente da Ats il prima possibile, per 14 giorni dall’ultimo contatto stretto o per 10 giorni sempre dall’ultimo contatto stretto ma a seguito di tampone negativo.

I familiari dei bambini di non sono soggetti ad alcuna limitazione.

Si tratta di una misura cautelativa a scopo di prevenzione, in attesa che si concluda l’inchiesta epidemiologica con cui l’Ats traccia i “contatti stretti” e stabilisce se è necessario restare in quarantena e/o effettuare tamponi. Ats comunicherà queste informazioni direttamente agli interessati.

La responsabile comunica anche alcune uscite anticipate

La classe 4A uscirà alle 12 per improrogabili impegni istituzionali della docente nel pomeriggio.

Per mancanza di personale docente supplente dovuto all’emergenza sanitaria Covid-19, la classe 5A uscirà alle 12 e la classe 2C uscirà alle 12.15.

(foto archivio)