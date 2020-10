BOLLATE – Il baseball e il softball italiani hanno assegnato ieri, sabato 17 ottobre, tutti i titoli nazionali giovanili. “La Federazione italiana baseball softball è grata a tutte le componenti del movimento: le ragazze, i ragazzi, le loro famiglie, i tecnici, i dirigenti, gli ufficiali di gara per avere con passione e determinazione portato a termine felicemente questa stagione così delicata” si legge in una nota della Fibs. Per l’under 12, titolo al Mkf Bollate ed ideale secondo gradino del podio per la Rheavendors Caronno Pertusella, che è arrivata seconda.

Ecco i campioni d’Italia nelle categorie giovanili del baseball e del softball. Malgrado le difficoltà legate all’emergenza coronavirus, si è riusciti a concludere la stagione.

Baseball

U12 Staranzano Ducks

U15 Lions Nettuno

U18 Grosseto BSC 1959

Softball

U12 Bollate Softball 1969

U15 Bollate Softball 1969

U18 Blue Girls Pianoro

(foto: la formazione del Mkf Bollate under 12 vincitrice dello scudetto alle final three che si sono tenute sabato ad Ospiate)

