SARONNO – “Potevano sembra solo graffiti ma in realtà era qualcosa che turbava l’atmosfera e la serenità di mamme, nonne e bimbi. E quindi ben venga l’attenzione degli operai comunali che con una buona dose di olio di gomito hanno cancellato tutto restituendo decoro all’intero parco giochi. Un ringraziamento mi sembra quindi doveroso”. Sono le parole dell’ex assessore Gianpietro Guaglianone destinate agli operai comunali,.

Ma facciamo un passo indietro. Nell’area verde attrezzata con giochi per bambini di via XXIV maggio negli ultimi giorni sono comparsi disegni osceni e persino una bestemmia sui seggiolini dei due giochi a molla. Un vandalismo che ha lasciato tanta amarezza ai frequentatori del parco- “Lo capisco – commenta Guaglianone – l’area verde ha dei giochi in ottime condizioni. Tutto è ordinato e ben tenuto davvero non meritava un simile trattamento. Per questo mi fa molto piacere che se pur non si trattasse di un’urgenza sia stata ripulita con celerità e precisione dagli operai comunali che hanno dimostrato attenzione e sensibilità”.

(foto archivio)