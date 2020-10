SARONNO / TRADATE – Mobilitazione dei mezzi di soccorso sabato alle 17.30 al confine fra Tradate e Venegono Inferiore, in via Manzoni per un grave incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate, nell’urto uno dei veicoli – una Toyota – si è ribaltato fuori dalla sede stradale in una scarpata. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate e della sede di Varese sono intervenuti con due autopompe e un autogru. I pompieri hanno messo in sicurezza gli automezzi, estratto uno dei conducenti e collaborato con il personale sanitario. Sono in corso le operazioni di recupero dell’auto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul luogo del sinistro i carabinieri della Compagnia di Saronno, due ambulanze, l’automedica ed è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso. Quattro le persone che hanno avuto bisogno di cure, fra cui un bimbo di 5 anni. Nessuno è grave.

(foto: alcune fasi dei soccorsi)

18102020