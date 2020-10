Ancora guai all’Esselunga, fermato dai carabinieri un ladro di orologi

SOLARO – I carabinieri di Solaro hanno tratto in arrestato un varedese per rapina impropria al supermercato Esselunga di via Varese. L’uomo, residente a Varedo, si era appropriato di una discreta quantità di merce senza pagarla e per garantirsi la fuga, una volta scoperto, aveva spinto e strattonato due addetti alla vigilanza. I militari però sono riusciti a rintracciarlo e fermarlo ed il ladro è stato condotto sabato davanti al tribunale di Monza per il giudizio in direttissima. Il giudice ha confermato l’arresto ma rimesso in libertà il responsabile del furto. L’uomo si era intascato una cinquantina di euro di merce, compreso anche un orologio che aveva nascosto in una tasca dei pantaloni. Solo pochi giorni fa, sempre al supermercato di Solaro, una donna aveva denunciato il furto della borsetta che poi è stata fortunatamente ritrovata da un passante poco distante dal parcheggio in cui erano accaduti i fatti. In quel caso, molto magro il bottino dei due sbandati, circa cinque euro in contanti.

19102020