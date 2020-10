SARONNO – E’ il maxi graffito realizzato sulla facciata esterna di via San Francesco il segno più evidente dell’occupazione in corso nel quartiere Prealpi.

Da sabato alle 11 gli anarchici del Collettivo Adespota hanno preso possesso della palazzina nel cuore del popoloso rione che avevano già preso nel 2018. Questa volta i ragazzi hanno dato un nome al nuovo spazio, Ca’ LibertAria che ha “aperto i battenti con un calendario fitto di iniziative e tanta voglia di render vivo questo spazio”.

Ieri, dopo la festa d’autunno di sabato sera con polenta e vin brulè, c’è stata l’assemblea operaia Sol Cobas in vista dello sciopero nazionale della logistica seguito alle 17 da una serie di attività dal pittaggio che hanno portato alla realizzazione del maxi graffito con il nome dello spazio. allo swap party (evento per scambiare capi di abbigliamento, accessori e piccoli oggetti di arredamento) di vestiti e piante. In serata lavori collettivi e un aperitivo per tutti i presenti.

Stasera alle 20,30 si terrà un momento di confronto. E’ in programma “un’assemblea di gestione” per discutere “di cio che si vorrebbe organizzare, condividere le idee e le critiche”