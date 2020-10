CISLAGO – Anche Cislago registra nuovi contagi: la comunicazione arriva dall’amministrazione che, con una nota che chiarisce le fasce d’età coinvolte, informa i cittadini sulla situazione in città.

Ecco la nota integrale:

Si comunica che, al momento in cui si scrive, il numero di persone positive al Coronavirus sul territorio comunale è pari a 28 unità, con un incremento netto in una settimana di 9 unità, così suddivise per fasce di età:

– 9-25 anni: 6 positivi

– 26-50 anni: 8 positivi

– 51-65 anni: 6 positivi

– oltre 65 anni: 8 positivi

Degli attualmente positivi, tre persone sono ricoverate in ospedale, nessuna in terapia intensiva, mentre le altre sono asintomatiche o con sintomi lievi.

Dall’inizio dell’emergenza, risulta la seguente situazione:

– Totale Contagiati: 75 (+15 nell’ultima settimana)

– Totale Guariti: 43 (+6 nell’ultima settimana)

– Totale Attualmente Positivi: 28 (+9 nell’ultima settimana)

– Totale Deceduti: 4 (invariato)

Di seguito le parole del Sindaco Gianluigi Cartabia:

“Cari concittadini,

di fronte a un’ulteriore crescita del numero di contagi, anche a Cislago, è necessario che ognuno di noi, dai più grandi ai più piccoli, si comporti responsabilmente. E’ necessario il massimo rispetto di tutte le disposizioni e regole, nazionali e regionali, oltre a quelle di buon senso. Solo con l’impegno di tutti potremo superare anche questo brutto momento.

19102020