SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Gianfranco Librandi, parlamentare saronnese di ItaliaViva.

“Nel Regno Unito si preparano alla svolta più importante, la distribuzione del vaccino anti-Covid dopo Natale. Questa notizia deve dare una sveglia al governo italiano, in primis al premier Conte e al ministro della Salute Speranza: o noi predisponiamo subito l’intero sistema sanitario nazionale e lo rendiamo capace di procedere alla distribuzione del vaccino a 60 milioni di residenti in Italia o rischieremo di far passare colpevolmente mesi, durante i quali continueremo a danneggiare l’economia con misure restrittive anziché poter ripartire velocemente. La storia degli ultimi mesi purtroppo offre un quadro molto negativo: nei mesi di tregua estiva, bisognava irrobustire il sistema dei trasporti urbani, adeguare i flussi di entrata e uscita dalle scuole, predisporre un sistema di tracciamento del virus più rapido ed efficace. Ci si è cullati come cicale al caldo estivo, anziché lavorare come formiche per i mesi invernali. Lo stesso è avvenuto con le misure economiche e sociali: mentre i principali partner europei hanno contenuto al 10% il calo della produttività, in Italia siamo scesi del 30%. Ora la nuova finestra di opportunità è lavorare fin da oggi alla messa a punto di una macchina che permetta appena possibile la distribuzione di decine di milioni di dosi di vaccino. Se non iniziamo subito a lavorarci, usciremo dalla crisi sanitaria stremati e in colpevole ritardo rispetto ad altri, con più morti sulla coscienza e più posti di lavoro perduti. Il tempo di agire è adesso”.

19102020