SARONNO – Oggi, lunedì 19 ottobre, il sindaco Augusto Airoldi incontrerà i dirigenti scolastici di Saronno per fare con loro il punto della situazione delle nostre scuole e verificare quella degli alunni e delle classi poste in quarantena.

La scorsa settimana erano almeno 11 le classi che, per effetto della presenza di uno studente positivo al Coronavirus, si sono ritrovate in quarantena. Sono classi dei diversi ordini dalla scuola dell’infanzia (come la Gianetti) all’elementare (come la Damiano Chiesa) dalle medie (come la Bascapè) alle superiori (come Prealpi e Zappa).

Ma non solo. Sempre Airoldi ha annunciato come nei prossimi giorni “inizierà, come Amministrazione, una campagna di sensibilizzazione che vedrà la collaborazione attiva e fattiva anche della Polizia Locale e della Protezione Civile”. “Lo facciamo – ha spiegato – perché crediamo di poter controllare meglio il contagio da Covid se tutti assieme rispettiamo le norme. Se tutti assieme convinciamo i nostri amici, i parenti, i colleghi, chi abita nel nostro stesso palazzo, nella stessa strada a rispettare le norme che il Governo piuttosto che Regione Lombardia ci chiedono di rispettare”.

19102020