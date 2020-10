ORIGGIO – Isolamento precauzionale per il sindaco di Origgio Evasio Regnicoli che malgrado il primo tampone negativo ha deciso di restare a casa in via precauzionale.

E’ il sindaco a spiegare la situazione: “Venerdì sera mi è venuta la febbre e mi sono messo in isolamento preventivo”. Il primo cittadino si è subito sottoposto al tampone che ha dato esito negativo.

Ma continua a restare in casa: “Non voglio fare correre rischi a nessuno, quindi farò un secondo tampone. Questa sera riunione via Zoom con la parrocchia e domattina Unità di Crisi sempre via Zoom”.

Una misura precauzionale che hanno preso anche in Municipio: “Tutto l’ufficio tecnico è a casa con febbre. Compreso il segretario comunale che mi ha chiamato questa mattina. Lavoreremo da casa”.

19102020