Covid, Solaro Moretti: “Sedici positivi e due classi e un gruppo post scuola in isolamento”

SOLARO – Dal Comune arriva l’aggiornamento a lunedì 19 ottobre dei contagi sul territorio di Solaro. A fronte di una crescita generale in tutta la Lombardia ed in tutta Italia, anche a Solaro si è registrato un aumento dei contagi con 16 persone attualmente positive.

Due classi ed un gruppo di post scuola sono stati invitati all’isolamento domiciliare in seguito alla conferma di due alunni positivi al tampone.

“Ora più che mai è necessario seguire tutte le raccomandazioni e le norme – spiega il sindaco Nilde Moretti – siamo tutti consci di quanto il momento sia difficile, ma anche con mascherine, distanziamento sociale e tutte le prescrizioni degli enti sanitari possiamo limitare il più possibile il contagio. Siamo in contatto con le famiglie dei contagiati e per fortuna sappiamo che la maggior parte i sintomi sono limitati o addirittura assenti. Invitandoli a mantenere scrupolosamente l’isolamento per i tempi previsti, auguriamo a tutti di risultare presto negativi”

19102020