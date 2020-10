GERENZANO – Dopo il passaggio di consegne in parrocchia, in una recente cerimonia il sindaco Ivano Campi ha consegnato una targa ricordo, a nome di tutti i concittadini, all’ex parroco don Franco Motta, che era svolge il proprio servizio sacerdotale a Milano. “Salutiamo con affetto e gratitudine don Franco, nostro parroco per 4 anni e che da poche settimane svolge la sua opera in una parrocchia di Milano. Al termine della processione odierna, in oratorio, a nome di tutti i gerenzanesi il sindaco gli ha consegnato una targa, a ricordo del servizio parrocchiale svolto nella nostra Gerenzano. Grazie don Franco!” le parole del primo cittadino.

A settembre è avvenuto il passaggio di consegne in parrocchia a Gerenzano: don Franco Motta ha ceduto il testimone a don Fernando, Nando, Sarcinella, che è il nuovo parroco del paese.

(foto: don Franco Motta con il sindaco gerenzanese, Ivano Campi, nel momento della consegna della targa)

19102020