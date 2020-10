CARONNO PERTUSELLA – Nelle “Final three” under 12 di softball la Rheavendors Caronno si è dovuta “accontentare” del secondo posto conclusivo ma il presidente del club, Alfonso Turconi, è contento lo stesso. “Eravamo i campioni in carica e stavolta, con una squadra quasi completamente nuova e peraltro giovanissima anche rispetto ai limiti di età, siamo comunque arrivati secondi. Sono contento, anche perchè si sono viste buone qualità”. Un secondo posto che conferma quanto di buono il Caronno sta da tempo facendo in ambito giovanile. Alle finali di sabato scorso a Ospiate, Caronno ha perso contro l’Mkf Bollate 7-1, poi ha battuto Rovigo 7-2 mentre infine l’mkf Bollate ha superato Rovigo 7-0, restando quindi imbattuto e conquistando lo scudetto di categoria.

Molte risorse della società sono infatti annualmente rivolte a fare crescere il “vivaio” ed anche all’attività nelle scuole per fare conoscere lo sport del softball, e trovare nuove praticanti.

(foto: una fase di gioco sabato scorso a Ospiate di Bollate)

