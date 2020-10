SARONNO – Ancora un pedone investito sulle strade saronnesi: è successo ieri alle 19.15 all’imbocco di via Biffi, traversa della trafficata via Roma di Saronno: sul posto è accorsa una ambulanza della Croce rossa saronnese affiancata dall’auto-infermieristica di Saronno ed è arrivata una pattuglia dei carabinieri del locale Nucleo operativo radiomobile. Per fortuna le condizioni della persona investita, un saronnese di 55 anni, non sono apparse gravi: è stato comunque trasportato all’ospedale cittadino di piazzale Borella per essere medicato e per tutti gli accertamenti clinici del caso. Le sue condizioni sono risultate tranquillizzanti.

I militari del Nor hanno avviato approfondimenti, acquisendo anche una serie di testimonianze, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per chiarire le eventuali responsabilità. Di certo, l’imbocco di via Biffi appare scarsamente illuminato, non è noto se questo possa avere inciso nell’accaduto.

(foto archivio: mezzi di soccorso in azione a Saronno per una precedente emergenza medica)

