Assessore Mazzoldi: “Affronteremo questo periodo tormentato facendo squadra ed ascoltando la città”

SARONNO – “Rispondo alla chiamata del nostro sindaco Augusto Airoldi, con emozione ed entusiasmo”. Inizia così la nota di Giulia Mazzoldi, neo assessore al Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Commercio e Attività Produttive che ieri non ha potuto essere presente alla presentazione della Giunta in Villa Gianetti perchè in isolamento fiducisario.

“Metto a disposizione competenze e passione per questa città, dove ho scelto di vivere e lavorare. Quello che mi ha convinto, da subito, è stata l’idea di lavorare in squadra, lasciando da parte protagonismi inutili, per il bene di Saronno. Non lasciateci soli: dialogo e tavoli di confronto saranno importantissimi in questo percorso che intendiamo fare con tutti voi”.

E continua: “Il sindaco mi ha assegnato un compito al quale dedicherò il tempo, dovuto e necessario. Intendo onorare la fiducia che mi è stata accordata con le deleghe al bilancio, patrimonio, partecipate, commercio e attività produttive, facendo sempre del mio meglio per non deludervi”

Non solo impegno ma anche l’invito all’opposizione ad un confronto costruttivo: “Siamo pronti, consapevoli di quanto lavoro ci sia da fare, in un periodo così difficile e tormentato per il mondo intero. Insieme per Saronno e con Saronno possiamo realizzare il programma al quale abbiamo lavorato con dedizione. Auspico che anche l’opposizione, consapevole di come sia importante esercitare questo ruolo di confronto costruttivo, continui a dialogare con la maggioranza per il bene dei saronnesi tutti“