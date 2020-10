Dopo la realizzazione dei graffiti e l’assemblea per fare il punto su come riempire di eventi il nuovo spazio, gli anarchici di Ca’ Libertaria (la villetta occupata di via San Francesco) hanno reso noto il programma per mercoledì. SARONNO –e l’assemblea per fare il punto su come riempire di eventi il nuovo spazio, gli anarchici di Ca’ Libertaria (la villetta occupata di via San Francesco) hanno reso noto il programma per mercoledì.

Due gli appuntamenti: a mezzogiorno si parte con il recupero al mercato: “La situazione di emergenza sanitaria e la conseguente crisi socio-economica hanno fatto emergere ancor di più l’impellente necessità di far fronte collettivamente ai propri bisogni. Non vogliamo attendere l’aiuto istituzionale con l’umiliazione che ne deriva: pensiamo ai pacchi di cibo scaduto (con la data di scadenza superata ma ancora consumabile secondo le spiegazioni fornite dall’Amministrazione) distribuiti dal comune di Saronno. Organizziamoci insieme: oggi il recupero della merce invenduta, domani chissà”.

In serata la cena popolare (vegana o onnivora): “Condividiamo cibo e musica: porta la voce, il tuo canzoniere o lo strumento musicale. Facciamo sì che il posto possa essere sicuro per sé e per tutti, prendiamo le giuste precauzioni affinché nessuno veda minacciata la propria salute”.

20102020