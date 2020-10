SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione del sindaco Augusto Airoldi, relativamente all’incontro previsto con il Comitato per la difesa dell’Ospedale.

L’incontro pubblico con il Comitato per la difesa dell’Ospedale, previsto in presenza per questa sera alle 21, non si terrà.

In accordo con il comitato stesso, condividendo comuni preoccupazioni per la salvaguardia della salute dei nostri concittadini, ho deciso di annullare l’incontro. Ovviamente si tratta di un annullamento non dell’incontro stesso, troppo importante è non lasciare nulla di intentato per difendere il futuro del nostro Ospedale, ma della sua modalità di effettuazione, cioè quella in presenza. Terremo l’incontro nei prossimi giorni con modalità online che verranno adeguatamente comunicate in anticipo perché chiunque lo desideri possa seguirne i lavori.

Approfitto anche di questa occasione per invitare tutti al rispetto delle norme anti-covid, comprese le recenti novità introdotte da Regione Lombardia. Invito anche a scaricare ed attivare l’App Immuni, strumento sicuro e di semplice utilizzo che può segnalare un avvenuto contatto ravvicinato con persone contagiate dal virus.

20102020