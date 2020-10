ROVELLO PORRO – Sono 28 le persone attualmente positive al covid a Rovello Porro: in linea con i numeri in forte crescita in tutta la Lombardia, anche in paese si è registrato negli ultimi tempi un significativo incremento dei casi “attivi”. I guariti sono, dall’inizio della pandemia, 24 persone mentre i decessi, sempre dall’inizio della pandemia, a Rovello Porro sono stati sinora 2. A comunicare i dati è l’Amministrazione comunale, in base alle segnalazioni ricevute da parte dell’autorità sanitaria.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una veduta della zona centrale del paese di Rovello Porro)

