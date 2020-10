Covid, balzo dei casi a Ceriano Laghetto: videomessaggio del sindaco

CERIANO LAGHETTO – Videomessaggio serale, ieri, da parte del sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, per i nuovi dati covid sul territorio, che non sono certo molto buoni.

“Il 7 ottobre scorso eravamo a 4 positivi e 4 sottoposti a sorveglianza attiva, oggi siamo di fronte ad un aumento preoccupante perchè siamo passati a 26 casi di positività e 13 persone sottoposte a sorveglianza attiva – riepiloga Crippa – Da una analisi attenta delle date di nascita di questi concittadini, emerge che 12 sono ragazzi nati dal 2000 in avanti, e oggettivamente tutti in età ancora scolastica. Chiedo a tutti, nonostante l’ultimo decreto della presidenza del consiglio permetta ancora diverse attività sociali, a prestare la massima attenzione ed evitare ove possibile contatti con altre persone. cercando sempre nel caso di debba per forza muoversi di mantenere una attenzione ancora superiore al solito al distanziamento, all’igiene delle mani ed all’uso della mascherina. Per i ragazzi in età scolare, oltre alle ore passate in classe l’invito è di prestare per tutto l’arco della giornata una attenzione massima”.

20102020