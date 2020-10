CERIANO LAGHETTO – Un gesto inequivocabile agli spacciatori, da parte del vicesindaco ed assessore alla Sicurezza di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo: “Ecco il mio messaggio a pusher e zombies, proprio accanto a questa loro artistica “incisione rupestre” raffigurante un diavolo su questo povero albero.

Perché pusher e zombies hanno provato, dopo 7 mesi, a tornare nei nostri boschi”.

Come ricorda Cattaneo “nel mese di settembre, infatti, dopo la sua scarcerazione, uno spacciatore era subito tornato “al lavoro”. In circa due settimane, ha rinsozzato il bosco di rifiuti vari come siringhe, cibo e tende, oltre che di disperati”.

“L’altro giorno con i volontari abbiamo ripulito tutto portando via due camion pieni di rifiuti prodotti in poche settimane. Ma quel che più conta è che grazie allo sforzo quotidiano delle forze dell’ordine il nostro bosco continua a essere pulito, sicuro e libero. Il loro attacco è stato respinto. Ci riproveranno. Ma ritroveranno anche noi!” assicura il vicesindaco.

