SOLARO – Non è mancato il lieto fine per la fuga notturna di un simpatico maialino “domestico“, ieri sera scappato ai proprietari, avvistato in paese ed infine oggi pomeriggio “catturato”, in giro c’era il rischio che finisse per essere investito.

E’ una vicenda che i cittadini avevano già nell’immediatezza segnalato anche al sindaco Nilde Moretti, ed il primo cittadino ha seguito personalmente i vari sviluppi della vicenda: “Ieri sera dalla zona sant’Anna Ceresolo è scappato un maialino. Avvistato nuovamente nel primo pomeriggio ho ricevuto una segnalazione e la pattuglia della polizia locale è andata alla ricerca. Sono stata ora avvisata che è stato trovato anche grazie all’aiuto dei volontari del Parco groane e sta tornando a casa” riepiloga il sindaco di Solaro.

(foto: il maialino, sorprendente avvistamento ieri sera in una via del paese. E’ stato ripreso oggi ed è stato restituito sano e salvo ai legittimi proprietari, che lo stavano cercando)

20102020