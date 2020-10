Premio Nassiriya per la Pace 2020 all’ambasciatore limbiatese Attanasio

LIMBIATE – Il 43enne limbiatese Luca Attanasio è stato insignito del “Premio Internazionale Nassiriya per la Pace 2020” ed ha ricevuto l’attestato di stima dell’amministrazione comunale della sua città.

Il riconoscimento per l’ambasciatore italiano nella Repubblica del Congo è arrivato qualche giorno fa in provincia di Salerno, in occasione della cerimonia organizzata dall’associazione culturale Elaia, che ha premiato il giovane limbiatese (uno degli ambasciatori italiani più giovani al mondo) “per l’impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli e per aver contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari distinguendosi per l’altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà”.

Attanasio, laureato alla Bocconi nel 2001 e impegnato in politica dal 2003, dopo diverse esperienze nelle ambasciate in Svizzera, in Marocco e in Nigeria, è dal 2017 capo missione a Kinshasa, nel Congo, dove sta portando a termine numerosi progetti umanitari al fianco dei circa mille cittadini italiani attualmente residenti nel Paese del Centro Africa. Insieme a lui, premiata anche la moglie Zakia Seddiki, fondatrice e presidente dell’associazione umanitaria “Mama Sofia”, che opera nelle aree più difficili del Congo salvando la vita ogni anno a centinaia di bambini e giovani madri.

Con un post su facebook, il sindaco Romeo si è detto orgoglioso dell’impegno del diplomatico originario di Limbiate.

