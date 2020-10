Solaro, sindaco Moretti incontra i volontari in occasione del “Dono day”

SOLARO – Domenica 18 ottobre si è svolto nel parco comunale in via Mazzini – di fronte all’entrata della biblioteca – l’incontro tra il sindaco Nilde Moretti e i corpi volontari del comune. L’evento era stato organizzato in occasione del Dono day per rivolgere ai volontari un ringraziamento per tutto il prezioso e costante impegno nell’operato.

“Voleva essere un momento di leggerezza e convivialità – ha scritto il sindaco Nilde Moretti in merito all’incontro – per dare un segno di ringraziamento ai nostri tanti volontari, ma sappiamo bene ormai che, purtroppo, l’emergenza sanitaria non ce la siamo lasciata alle spalle. La situazione è tornata ad essere molto delicata e dobbiamo tornare ai livelli di attenzione di qualche mese fa: seguire le raccomandazioni e le norme nel modo più scrupoloso possibile al fine di contenere i contagi il più possibile”.

L’incontro si è svolto nel rispetto delle opportune misure di sicurezza: distanziamento tra i presenti, seduti sulle sedie ben distanziate, mascherine e evitando eventuali assembramenti.

