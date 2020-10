LAINATE – Ieri alle 12.20 a Lainate i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Rho, con altro personale della medesima Compagnia, hanno arrestato in flagranza per porto abusivo di arma clandestina un italiano di 61 anni, celibe, autotrasportatore e volto già noto. E’ stato anche denunciato per per ricettazione e minaccia aggravata.

L’uomo alle 6.30 circa si recava all’interno di un complesso di ditte a Lainate, minacciando gli operai presenti con una pistola ed intimando loro di far intervenire sul posto un operaio, italiano, di 41 anni, responsabile del coordinamento delle consegne per conto di una società di trasporti per la quale l’arrestato era trasportatore saltuario prima dell’attuale crisi. I militari, prontamente intervenuti, hanno rintracciato ed immobilizzato l’uomo ed eseguito una perquisizione veicolare d’iniziativa rinvenendo all’interno del furgone, a lui in uso, un revolver marca Smith & Wesson modello 64-3 calibro 38 special con matricola abrasa. All’esito della successiva perquisizione domiciliare venivano rinvenuti, occultati all’interno di una bombola gas vuota e sigillata, 27 proiettili di vario calibro. L’uomo è stato dunque arrestato e trasferito nel carcere di “San Vittore” a Milano.

(foto: l’arma sequestrata dai carabinieri)

21102020