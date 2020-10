SARONNO – “Onorata di poter dare il mio contributo a questa nuova Amministrazione, ho accettato con entusiasmo e grande energia la delega che il nostro sindaco Augusto Airoldi ha voluto assegnarmi, con la consapevolezza che essere assessore alla Coesione sociale, Servizi alla persona e politiche per la famiglia è una sfida importante in particolar modo in questa fase di pandemia, per le criticità che saremo chiamati ad affrontare”

Sono le parole di Ilaria Pagani, ex consigliere comunale Pd attuale assessore della Giunta Airoldi che complice un raffreddore non ha potuto partecipare alla cerimonia di presentazione di lunedì mattina.

“Sono convinta che lo sviluppo di una comunità parta dal sostegno dei più fragili, non come fruitori passivi di servizi, ma come soggetti collaboranti. In quest’ottica, sarò aperta al confronto con i cittadini e le associazioni che operano nel sociale, per trovare insieme le strategie migliori da adottare per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo posti in campagna elettorale e sui quali saronnesi ci hanno dato fiducia.

In ambito amministrativo valorizzeremo il lavoro di squadra e la collaborazione con gli altri assessori in un clima di fiducia e disponibilità reciproca, con il prezioso contributo dei consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore uscente Giangelo Tosi per avermi offerto la sua disponibilità ad una “chiacchierata“ nell’ottica di un passaggio di consegne”.