MILANO – Da lunedì solo didattica a distanza in tutte le scuole superiori della Lombardia: lo ha disposto il governatore, Attilio Fontana, nel tardo pomeriggio odierno, con una ulteriore ordinanza, a fronte dell’aggravarsi della crisi per l’emergenza coronavirus.

Oggi in Lombardia si è registrato un vero e proprio boom di nuovi casi positivi al covid, oltre quattromila, il dato più alto dall’inizio della pandemia. Il tutto alla vigilia dell’inizio del coprifuoco notturno, dalle 23 alle 5, disposto a partire da giovedì notte in accordo fra Regione Lombardia e Ministero della Salute.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

21102020