SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota del Comune di Saronno a tema covid a scuola

Nei giorni scorsi il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, ha incontrato i dirigenti scolastici di tutte le scuole saronnesi, sia primarie sia secondarie, per raccogliere le loro osservazioni e richieste in merito alla gestione delle problematiche legate al Covid-19. Tutti hanno espresso preoccupazione a causa delle difficoltà rilevate, negli ultimi giorni, ad avere informazioni tempestive da ATS riguardo alle azioni da intraprendere in caso di studenti con sintomi o risultati positivi.

Il sindaco, stamattina, ha quindi contattato la direzione di ATS Insubria per affrontare la questione e ha ricevuto la conferma di queste difficoltà, dovute all’aumento dei casi rispetto alle settimane precedenti. Dalla direzione generale di ATS Insubria, però, è arrivata anche la notizia che da domani sarà disponibile, per i dirigenti scolastici, un nuovo canale di contatto dedicato, sia telefonico sia per email, pensato appositamente per velocizzare e ottimizzare le operazioni necessarie a gestire l’emergenza Covid-19 in ambito scolastico.

Ringraziando ATS per la tempestività, l’augurio è che questo nuovo servizio possa risolvere le problematiche riscontrate negli ultimi giorni, facilitando il lavoro dei dirigenti scolastici e permettendo alle famiglie saronnesi di affrontare meglio il periodo di quarantena fiduciaria e tutte le operazioni legate alla diagnostica Covid-19 che riguardano sia i ragazzi sia i familiari.