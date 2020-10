RESCALDINA – “In missione per conto di Nanni Svampa”. È così che si presenta sabato 24 ottobre a La Tela di Rescaldin il Sem Pizzi Duo, formazione che, nonostante quanto possa far presagire il nome, è un trio. Stefano Tosi (voce e chitarra), Lele Pescia (voce, pianoforte e armonica) e Fabio D’Addario (voce e percussioni) si sono fatti interpreti di quella tradizione musicale prettamente milanese, capace di raccontare con il giusto disincanto il bene e il male di una città, del suo tempo e della sua società, i tutto con una sana ironia.

Il Sem Pizzi Duo si presenta all’osteria sociale del buon essere di strada Saronnese con lo spirito dei cantautori milanesi che raccontavano cosa era l’osteria, chi vi si poteva trovare e le storie che venivano narrate tra quelle mura. Dalle canzoni che sono diventate delle pietre miliari (La Balilla, El gir del mund… Marianna e Martino), fino alle canzonacce (Mariuccia), per spaziare nella poesia di Brassens in salsa meneghina (Ecatombe, Mi sunt un malnatt) e approdare alle voci di Jannacci (Il Palo, l’Armando) e Walter Valdi (Però, La busa noeva), i Sem Pizzi Duo ripropongono la satira, il nonsense e la musica popolare che hanno segnato la storia di Milano. Inizio alle 21.30. L’ingresso è libero, gradita la prenotazione.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale. Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina, telefono 0331297604, www.osterialatela.it.

