Il sindaco di Cogliate avvisa: “Convincere i più giovani a mettere la mascherina”

COGLIATE – Sono cinque i casi di positività riscontrati a Cogliate attualmente. Ad annunciarlo è il sindaco Andrea Basilico. «Tra questi c’è anche un bambino delle scuole e per questo una classe è stata posta in quarantena» – conferma il primo cittadino. «Come sindaco ci tengo in particolare a ringraziare commercianti, associazioni ed istituzioni per l’impegno profuso. Specialmente i negozianti stanno facendo di tutto per rispettare le norme e far rispettare le restrizioni tanto utili. Stesso pensiero per le associazioni: nonostante le restrizioni, stanno mettendo impegno doppio per essere sempre presenti. Chiedo anche a tutti di tenere altissima l’attenzione: in questo periodo in particolare serve prestare attenzione ai giovani altrimenti anche nella nostra zona i contagi sono destinati a crescere». In tutta la zona, così come in Lombardia, con la ripresa delle scuole, l’avvento dell’influenza stagionale e l’aumento netto dei tamponi (anche attraverso i drive in come quello aperto a Limbiate) i casi di contagio si stanno moltiplicando. «Lo dico e lo ripeto: dobbiamo tutti quanti indossare la mascherina. In tanti stiamo facendo sacrifici, ma è ora di intensificare il nostro impegno. Finora i comuni della zona delle Groane stanno tenendo bene alla prova della seconda ondata per questo dobbiamo continuare ad impegnarci».

21102020